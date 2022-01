Duran la spara grossa: “Sono venuta al GF per trovare un nuovo uomo, mi piace Barù” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Niente da fare, tra Delia Duran e Barù non c’è traccia di chimica artistica e non sembra che i due riescano ad instaurare un rapporto. Il gieffino continua a lanciare frecciatine alla nuova arrivata, insinuando che sia entrata al GF Vip per popolarità e non per chiarire la situazione con il marito. Ieri notte – stanca delle shade del coinquilino – Delia è sbottata: “Sono venuta qua a trovare un nuovo marito. Sono qui per trovare un altro uomo. Questa è la verità. Visto che Barù è tremendo, io voglio essere tremenda. Mi vedete allegra? Ci voleva una botta d’allegria, basta essere triste. La vedova allegra Sono qui, tiè. Sono venuta qui per conquistare un grande ... Leggi su biccy (Di venerdì 21 gennaio 2022) Niente da fare, tra Delianon c’è traccia di chimica artistica e non sembra che i due riescano ad instaurare un rapporto. Il gieffino continua a lanciare frecciatine alla nuova arrivata, insinuando che sia entrata al GF Vip per popolarità e non per chiarire la situazione con il marito. Ieri notte – stanca delle shade del coinquilino – Delia è sbottata: “qua aunmarito.qui perun altro. Questa è la verità. Visto cheè tremendo, io voglio essere tremenda. Mi vedete allegra? Ci voleva una botta d’allegria, basta essere triste. La vedova allegraqui, tiè.qui per conquistare un grande ...

Ultime Notizie dalla rete : Duran spara Nathaly Caldonazzo spara a zero su Alex Belli: 'Malato di mente, è pericoloso' Alex Belli e l'affondo di Nathaly Caldonazzo al GF Vip: 'Malato di mente, è pericoloso' Con l'ingresso di Delia Duran nella casa del Grande Fratello Vip 6 i concorrenti sono tornati a parlare anche del marito Alex Belli , con il quale hanno convissuto ben tre mesi. Giusto poco fa anche Nathaly Caldonazzo , ...

Sonia Bruganelli in diretta su Instagram spara a zero sui vipponi di Alfonso Signorini ... la società di produzione di cui è a capo, Sonia Bruganelli ha parlato (o meglio, sparlato) di Alessandro Basciano, Sophie Codegoni, Nathaly Caldonazzo, Miriana Trevisan, Alex Belli e Delia Duran, ...

