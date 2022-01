Due sberle (belle grosse) di AgCom a Dazn (Di venerdì 21 gennaio 2022) AgCom impone a Dazn i dati dell’Auditel Il Sole 24 Ore, pagina 15, di Andrea Biondi. AgCom arriva al dunque su Dazn, con ben tre provvedimenti. Fra questi anche un procedimento sanzionatorio per la piattaforma di videostreaming che da questa stagione ha in pancia in esclusiva i diritti della Serie A. L’iter per la sanzione, sottolinea l’Autorità, si è avviato per la mancata adozione, contravvenendo a un ordine, di «ogni necessaria misura ai fini del rispetto dei diritti dell’utenza, implementando un servizio di assistenza clienti efficace ed efficiente, che prevedesse la possibilità di un contatto diretto con una persona fisica, oltre a ogni accorgimento di natura tecnica funzionale a prevenire i malfunzionamenti della propria piattaforma di origine del segnale tv trasmesso». L’Autorità presieduta da Giacomo Lasorella ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 21 gennaio 2022)impone ai dati dell’Auditel Il Sole 24 Ore, pagina 15, di Andrea Biondi.arriva al dunque su, con ben tre provvedimenti. Fra questi anche un procedimento sanzionatorio per la piattaforma di videostreaming che da questa stagione ha in pancia in esclusiva i diritti della Serie A. L’iter per la sanzione, sottolinea l’Autorità, si è avviato per la mancata adozione, contravvenendo a un ordine, di «ogni necessaria misura ai fini del rispetto dei diritti dell’utenza, implementando un servizio di assistenza clienti efficace ed efficiente, che prevedesse la possibilità di un contatto diretto con una persona fisica, oltre a ogni accorgimento di natura tecnica funzionale a prevenire i malfunzionamenti della propria piattaforma di origine del segnale tv trasmesso». L’Autorità presieduta da Giacomo Lasorella ...

