Draghi cala il tris sulle bollette. Il nuovo intervento pro-imprese (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ancora un soccorso alle imprese italiane, strozzate dall'aumento dei costi dell'energia e con i margini polverizzati. Come era ampiamente atteso, il governo di Mario Draghi è nuovamente intervenuto per sostenere le aziende che non riescono più a sopportare la spesa per l'acquisto di materie prime, a cominciare dal gas e dall'elettricità. Dopo una cabina di regia, cominciata intorno alle 9.30, pochi minuti dopo le 11 è cominciato il Consiglio dei ministri che ha sfornato un nuovo provvedimento d'emergenza, il terzo da quando i rincari hanno cominciato a martellare (qui l'intervista ad Aurelio Regina, delegato di Confindustria per l'energia). E dunque, messo da parte per il momento l'intervento sugli extra-profitti dei produttori di energia, ecco oneri di sistema annullati per tutte le imprese nel primo ...

