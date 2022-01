Dpcm su negozi e servizi | niente ritiro della pensione senza green pass dall’1 febbraio | le attività coinvolte

Agenzia_Ansa : Il premier Draghi, ha firmato il Dpcm che indica le attività commerciali in cui dal primo febbraio sarà possibile c… - Radio1Rai : ??#GreenPass Slitta a domani la firma del #Dpcm con la lista dei #negozi dove non sarà obbligatorio avere la certifi… - Corriere : ?? Cosa cambia dal 1° febbraio e cosa si può fare senza green pass, con quello base e con quello rafforzato: l'elenc… - CirianiCarlo : RT @siamozeta: ???? È ufficiale: #Draghi ha firmato il DPCM sul #GreenPass nei negozi, che entrerà in vigore dal 1° febbraio. Da quel giorno,… - VioletCri : RT @SecolodItalia1: Draghi firma il Dpcm sui negozi esenti dal Green Pass. Meloni: un delirio. Neanche nell’Afghanistan dei talebani https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Dpcm negozi

Supermercati,, uffici. Colche venerdì 21 gennaio il presidente del Consiglio Mario Draghi ha firmato, il governo ha approvato l'elenco deiin cui a partire dal 1° febbraio si potrà entrare Green ...Leggi Anche Green Pass nei, le regole del: chi non lo ha nei supermercati solo per 'beni essenziali' e non si può ritirare la pensione La questione era già stata posta nelle scorse ...Non è richiesto il green pass per: - negozi alimentari; - supermercati per fare la spesa, ma sarà consentito acquistare solamente i beni di prima necessità; - farmacie e parafarmacie; - negozi di orto ...Mafia Gargano: tempi biblici per “Ariete”, processo agli “amici” di Romito. Alla sbarra anche un agente della Penitenziaria . Procede a rilento il procedimento penale che ...