Downton Abbey: Michelle Dockery annuncia le nozze come avrebbe fatto Lady Mary

Lady si nasce. E lei lo nacque. Perché come si confà alle signorine di buona famiglia inglesi, l'annuncio delle nozze non si fa con il passaparola o un invito formale. Ma pubblicando un trafiletto nella sezione dedicata del più importante quotidiano della Nazione, il The Times di Londra. Così ha fatto l'attrice Michelle Dockery. E la sua Lady Mary di Downton Abbey non avrebbe potuto fare niente di diverso o di meglio. Anche perché il futuro sposo ha un cognome piuttosto famoso: Waller-Bridge.

