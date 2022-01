Douglas Costa sta per lasciare il Gremio: le opzioni per il futuro (Di venerdì 21 gennaio 2022) L’esterno brasiliano Douglas Costa sta per tornare alla Juventus. L’ex Bayern, difatti, dopo aver dichiarato la volontà di restare in Brasile, sta trattando la rescissione col Gremio. Un ritorno, quello in bianconero, che potrebbe durare come si suol dire da “Natale a Santo Stefano“. Douglas Costa Juventus GalaxyUna toccata e fuga a Torino con direzione Los Angeles. Infatti, come riporta TuttoMercatoWeb, potrebbe andare ai Los Angeles Galaxy, col ds Kirovsky che sta cercando di portare un esterno di livello internazionale in California nella squadra dell’ex United Chicharito Hernandez. Francesco Scanu Leggi su rompipallone (Di venerdì 21 gennaio 2022) L’esterno brasilianosta per tornare alla Juventus. L’ex Bayern, difatti, dopo aver dichiarato la volontà di restare in Brasile, sta trattando la rescissione col. Un ritorno, quello in bianconero, che potrebbe durare come si suol dire da “Natale a Santo Stefano“.Juventus GalaxyUna toccata e fuga a Torino con direzione Los Angeles. Infatti, come riporta TuttoMercatoWeb, potrebbe andare ai Los Angeles Galaxy, col ds Kirovsky che sta cercando di portare un esterno di livello internazionale in California nella squadra dell’ex United Chicharito Hernandez. Francesco Scanu

marcoconterio : ?????? Douglas Costa verso l'addio al #Gremio. Tornerà alla #Juventus ma può ripartire subito dalla MLS dai… - Ambassadorunde1 : RT @GoalItalia: Douglas Costa lascia il Gremio: prestito interrotto, ma rimane fuori dai piani della Juventus ????? - Lodamarco1 : RT @GoalItalia: Douglas Costa lascia il Gremio: prestito interrotto, ma rimane fuori dai piani della Juventus ????? - GoalItalia : Douglas Costa lascia il Gremio: prestito interrotto, ma rimane fuori dai piani della Juventus ????? - iojuventino : Douglas Costa. Peggio di Alex Sandro fisicamente non può stare, no?! A noi serve giusto per 3/4 partite buone. Il delirio. -