Donatella Rettore: “Sono cresciuta dalle suore, ne ho subite tante” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Donatella Rettore torna a Sanremo dopo 28 anni e già ha scatenato una bufera rivelando a La Stampa di esser stata picchiata dalle suore quando era bambina. “Sono cresciuta dalle suore e con questa frase mi Sono vendicata di tutto quello che ho subito. Ricordo i ceffoni, i calci nel sedere anche se c’era una suorina minuta, l’unica davvero gentile, Suor Esterina; lei mi è rimasta nel cuore. Purtroppo la curia non mi ha mai permesso di reincontrarla. Negli anni di ‘Quelli che il calcio’ con Fabio Fazio, nel programma c’era sempre Suor Paola tifosa della Lazio. Chiesi alla Rai di poter ospitare Suor Esterina per raccontare la storia della mia infanzia ma la curia non lo permise. Non ho mai capito perché”, ha confessato la ... Leggi su cityroma (Di venerdì 21 gennaio 2022)torna a Sanremo dopo 28 anni e già ha scatenato una bufera rivelando a La Stampa di esser stata picchiataquando era bambina. “e con questa frase mivendicata di tutto quello che ho subito. Ricordo i ceffoni, i calci nel sedere anche se c’era una suorina minuta, l’unica davvero gentile, Suor Esterina; lei mi è rimasta nel cuore. Purtroppo la curia non mi ha mai permesso di reincontrarla. Negli anni di ‘Quelli che il calcio’ con Fabio Fazio, nel programma c’era sempre Suor Paola tifosa della Lazio. Chiesi alla Rai di poter ospitare Suor Esterina per raccontare la storia della mia infanzia ma la curia non lo permise. Non ho mai capito perché”, ha confessato la ...

Advertising

myssstaneIenoir : Amo, io non conosco la discografia di Donatella Rettore. Inchinandomi alla tua sapienza, cosa consigli di ascolta…… - noemiaal : Qui per dirvi che Donatella Rettore e Ditonellapiaga come cover canteranno Nessuno mi può giudicare e io ho già vin… - sonikmusicnet : Ora in onda: Donatella Rettore - Leonessa - gossipblogit : Donatella Rettore: “Sono cresciuta dalle suore, ne ho subite tante” - tommynino : #Sanremo2022 Ditonellapiaga e Donatella Rettore presentano 'Chimica': 'Un pezzo irriverente' -