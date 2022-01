Don Matteo 13, come uscirà di scena Terence Hill: a sostituirlo non solo Raoul Bova (Di venerdì 21 gennaio 2022) Don Matteo 13 è sempre più vicino al debutto, con l’ormai addio certo di Terence Hill: ecco come scomparirà il suo personaggio Sono ormai ricominciate ufficialmente le riprese di Don Matteo 13. A quanto pare gli attori riprenderanno a girare nel mese di febbraio 2022 ma non si sa ancora la data precisa. Questa sarà sicuramente una stagione difficile: è ormai noto a tutti che Terence Hill abbandonerà definitivamente i panni di don Matteo e verrà sostituito da Raoul Bova. Un addio difficile se si pensa che l’attore ha vestito i panni del protagonista della storica fiction Rai per più di 10 anni. Le sorprese però non sono finite qui. Terence Hill dice addio a Don ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 21 gennaio 2022) Don13 è sempre più vicino al debutto, con l’ormai addio certo di: eccoscomparirà il suo personaggio Sono ormai ricominciate ufficialmente le riprese di Don13. A quanto pare gli attori riprenderanno a girare nel mese di febbraio 2022 ma non si sa ancora la data precisa. Questa sarà sicuramente una stagione difficile: è ormai noto a tutti cheabbandonerà definitivamente i panni di done verrà sostituito da. Un addio difficile se si pensa che l’attore ha vestito i panni del protagonista della storica fiction Rai per più di 10 anni. Le sorprese però non sono finite qui.dice addio a Don ...

