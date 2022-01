Doctor Strange nel Multiverso della Follia: un team alternativo di Avengers anticipato dal merchandise? (Di venerdì 21 gennaio 2022) Una nuova t-shirt di Doctor Strange nel Multiverso della Follia avrebbe anticipato l'arrivo nel film di una squadra di Avengers proveniente da un universo alternativo. Mentre si rincorrono voci, teorie e leak sulla trama di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, anche il merchandise fornisce nuovi intriganti indizi. Una t-shirt dedicata al film suggerirebbe l'arrivo di un team di Avengers proveniente da un universo alternativo. A prima vista, quello stampato sulla t-shirt sembra il normale logo dei Vendicatori che tutti conosciamo bene. Tuttavia, la descrizione della maglietta ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 21 gennaio 2022) Una nuova t-shirt dinelavrebbel'arrivo nel film di una squadra diproveniente da un universo. Mentre si rincorrono voci, teorie e leak sulla trama dinel, anche ilfornisce nuovi intriganti indizi. Una t-shirt dedicata al film suggerirebbe l'arrivo di undiproveniente da un universo. A prima vista, quello stampato sulla t-shirt sembra il normale logo dei Vendicatori che tutti conosciamo bene. Tuttavia, la descrizionemaglietta ...

