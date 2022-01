Dl sostegni Ter: Confindustria Campania, segnali deludenti su caro energia (Di venerdì 21 gennaio 2022) Napoli, 21 gen. (Labitalia) - “Dalle prime bozze che circolano del Decreto sostegni purtroppo sembrano arrivare segnali molto deludenti in merito alle misure che il Governo intende prendere per fronteggiare il caro energia che sta colpendo le imprese. A causa di questi aumenti esponenziali le aziende stanno vivendo una crisi drammatica, che metterà a rischio la sopravvivenza di molte di esse. C'è bisogno che l'esecutivo adotti non provvedimenti tampone, ma una vera politica industriale a sostegno delle aziende, come è già accaduto in altri Paesi europei, in primis Francia e Germania”. A dichiararlo è il presidente di Confindustria Campania, Luigi Traettino. “In Campania -ha aggiunto Traettino- per molte imprese la situazione è diventata insostenibile, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) Napoli, 21 gen. (Labitalia) - “Dalle prime bozze che circolano del Decretopurtroppo sembrano arrivaremoltoin merito alle misure che il Governo intende prendere per fronteggiare ilche sta colpendo le imprese. A causa di questi aumenti esponenziali le aziende stanno vivendo una crisi drammatica, che metterà a rischio la sopravvivenza di molte di esse. C'è bisogno che l'esecutivo adotti non provvedimenti tampone, ma una vera politica industriale a sostegno delle aziende, come è già accaduto in altri Paesi europei, in primis Francia e Germania”. A dichiararlo è il presidente di, Luigi Traettino. “In-ha aggiunto Traettino- per molte imprese la situazione è diventata insostenibile, ...

