Disney+: nuovi arrivi sugli sport invernali (Di venerdì 21 gennaio 2022) L o sentite questo freddo? Ebbene si, mettetevi belli comodi sotto le coperte, preparatevi una bella cioccolata calda e rilassatevi perchè stanno per arrivare alcuni film sugli sport invernali solo su Disney+ Noi di tuttotek, vi elenchiamo alcuni dei titoli che usciranno dal 23 Febbraio 2022, solo per voi, sulla piattaforma Disney+. Iniziamo con: The Proud Family: Louder and Prouder; Supercuccioli sulla neve; Pistaaa… arriva il gatto delle nevi; L’arte di sciare; Cool Runnings – Quattro sottozero; Ice Princess – Un sogno sul ghiaccio; Go Figure – Grinta sui pattini; Scuola di geni; Cloud 9; Johnny Tsunami – un surfista sulla neve; Stoffa dei campioni, Piccoli grandi eroi, Ducks – Una squadra a tutto ghiaccio, Stoffa dei campioni – Cambio di gioco; Miracle. (Vi invitiamo a controllare la vostra ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 21 gennaio 2022) L o sentite questo freddo? Ebbene si, mettetevi belli comodi sotto le coperte, preparatevi una bella cioccolata calda e rilassatevi perchè stanno per arrivare alcuni filmsolo suNoi di tuttotek, vi elenchiamo alcuni dei titoli che usciranno dal 23 Febbraio 2022, solo per voi, sulla piattaforma. Iniziamo con: The Proud Family: Louder and Prouder; Supercuccioli sulla neve; Pistaaa… arriva il gatto delle nevi; L’arte di sciare; Cool Runnings – Quattro sottozero; Ice Princess – Un sogno sul ghiaccio; Go Figure – Grinta sui pattini; Scuola di geni; Cloud 9; Johnny Tsunami – un surfista sulla neve; Stoffa dei campioni, Piccoli grandi eroi, Ducks – Una squadra a tutto ghiaccio, Stoffa dei campioni – Cambio di gioco; Miracle. (Vi invitiamo a controllare la vostra ...

tuttoteKit : Disney+: nuovi arrivi sugli sport invernali #ContenutiSportivi #DisneyPlus #MichelleTrachtenberg #tuttotek - kyozumis : @h3armer0ar_ Può la Disney smetterla di fare live action di cartoni passati, soprattutto se ci sono solo animali, e… - playblog_it : ? I 20 nuovi giochi Open World in arrivo nel 2022 ? - UniMoviesBlog : Dopo il lancio del primo trailer ieri, #DisneyPlus ha confermato oggi la data di rilascio dei nuovi episodi dell'un… - FrankDawn7 : @KDisneyano No è uno show multistagione come grey's e station 19 ma non sta andando molto bene negli USA Questa, ou… -