Ultime Notizie dalla rete : Dinamo Women Dinamo Women: rinviate le prossime sfide La Lega Basket Femminile ha ufficializzato il rinvio dei match con Campobasso e Ragusa La Lega Basket Femminile ha comunicato il rinvio delle prossime sfide casalinghe delle Dinamo Women: il match con Campobasso, inizialmente in programma domenica al PalaSerradimigni alle 14, è stata rinviata a causa delle positività riscontrate nella compagine molisana. Il recupero è ...

Dinamo Women - Campobasso: palla a due alle 14 TagsDinamo WomenLa Lega Basket Femminile ha comunicato la variazione di orario della prossima sfida casalinga Le Dinamo Women, reduci dalla vittoria su Empoli conquistata sabato, si preparano a una nuova settimana di lavoro: nel calendario biancoblu sono tre le prossime sfide che vedranno impegnate Maggie Lucas ...

