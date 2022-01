“Dimissioni di Mario Draghi”. La voce dai palazzi della politica: “Ecco perché” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Sarà crisi di governo. Come ormai appare inevitabile da settimane l’imminente elezione del Presidente della Repubblica con l’addio di Sergio Mattarella sta provocando parecchi sussulti nella politica italiana. Mentre il centrodestra ha puntato le sue ‘fiches’ sull’intramontabile Silvio Berlusconi, dagli altri non arrivano segnali di sorta. Anche alla radio in mattinata Massimo Giletti si chiedeva tra lo sconcertato e l’incredulo: “Ma possibile che Pd e M5S non facciano nomi?!”. Possibilissimo. Infatti è proprio così. Giusto pochi giorni fa il segretario del Partito Democratico Enrico Letta ribadiva: “È evidente che la candidatura di Silvio Berlusconi è un vicolo cieco”. D’altra parte il Capo dello Stato uscente, Sergio Mattarella, su cui lo stesso Pd aveva inizialmente pensato di convergere, ha categoricamente escluso il bis. Intanto Silvio ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 21 gennaio 2022) Sarà crisi di governo. Come ormai appare inevitabile da settimane l’imminente elezione del PresidenteRepubblica con l’addio di Sergio Mattarella sta provocando parecchi sussulti nellaitaliana. Mentre il centrodestra ha puntato le sue ‘fiches’ sull’intramontabile Silvio Berlusconi, dagli altri non arrivano segnali di sorta. Anche alla radio in mattinata Massimo Giletti si chiedeva tra lo sconcertato e l’incredulo: “Ma possibile che Pd e M5S non facciano nomi?!”. Possibilissimo. Infatti è proprio così. Giusto pochi giorni fa il segretario del Partito Democratico Enrico Letta ribadiva: “È evidente che la candidatura di Silvio Berlusconi è un vicolo cieco”. D’altra parte il Capo dello Stato uscente, Sergio Mattarella, su cui lo stesso Pd aveva inizialmente pensato di convergere, ha categoricamente escluso il bis. Intanto Silvio ...

