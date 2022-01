Diletta Leotta | il reggiseno dov’è? La giornalista va in giro così

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 21 gennaio 2022)sa come far impazzire i suoi fan; scatto bollente per la conduttrice televisiva che si rilassa senza il. Volto di DAZN, attrice nell’ultimo cinepanettone, conduttrice radiofonica e tra le donne più desiderate da tutti gli italiani; ecco, una che sa esattamente come mandare fuori di testa i suoi fan. InstagramI suoi post su Instagram (dove vanta più di otto milioni di followers) mandano fuori di testa tutto l’universo maschile; stiamo parlando di, il volto di DAZN, la piattaforma che da questa stagione, e fino al 2024, trasmetterà in diretta ed in esclusiva tutta la Serie A. La conduttrice televisiva ha una bellezza fuori dal comune e lo possiamo notare nel post in cui mette in mostra la perfezione assoluta: capelli ...