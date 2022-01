Digitale | TuttiMedia dedica a David Sassoli il progetto NewsMedia4Good

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Digitale TuttiMedia

Primaonline

studia da 25 anni la transizione. Oggi con NewsMedia4Good punta ad un progetto che unisce, guarda al futuro dell'editoria supportata dall'intelligenza artificiale, allo scopo di ...studia da 25 anni la transizione. Oggi con NewsMedia4Good punta ad un progetto che unisce, guarda al futuro dell'editoria supportata dall'IA, allo scopo di far convergere in un ...Un progetto che guarda al futuro dell’editoria e vuole riportare al centro del villaggio globale il racconto per la costruzione di un futuro migliore possibile ...L'Osservatorio TuttiMedia dedica a David Sassoli il progetto NewsMedia4Good, lanciato lo scorso dicembre in Fieg all'evento Nostalgia di Futuro 2021, e al quale la Federazione degli ...