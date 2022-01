Diciottenne morto in azienda nell'ultimo giorno dello stage scuola - lavoro (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tragedia del lavoro in Friuli. Uno studente di 18 anni è deceduto nel pomeriggio di oggi a seguito di un incidente sul lavoro verificatosi nella sede di un'azienda industriale di Lauzacco (Pavia di ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tragedia delin Friuli. Uno studente di 18 anni è deceduto nel pomeriggio di oggi a seguito di un incidente sulverificatosia sede di un'industriale di Lauzacco (Pavia di ...

