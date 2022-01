Diana Di Meo vittima di revenge porn: l’arbitro denuncia la pubblicazione di video privati [FOTO] (Di venerdì 21 gennaio 2022) Si è registrato un nuovo caso di revenge porn legato al mondo del calcio. Si tratta della pubblicazione sui social di video intimi senza il consenso della vittima. L’ultimo caso riguarda Diana di Meo, arbitro di calcio della sezione di Pescara, molto seguita anche sui social. E’ un arbitro della sezione di Pescara, nel contempo studia Servizi Giuridici per l’impresa. E’ diventata anche influencer ed è seguitissima anche sui social, sono infatti 63 mila i follower. E’ anche una sportiva, un’appassionata di palestra e la forma fisica lo conferma. E’ giovane e bella ed è stata apprezzata anche per le sue qualità da direttore di gara, si è messa in mostra come un arbitro in grado di imporsi ad alti livelli. Purtroppo è stata vittima di un brutto episodio che non ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 21 gennaio 2022) Si è registrato un nuovo caso dilegato al mondo del calcio. Si tratta dellasui social diintimi senza il consenso della. L’ultimo caso riguardadi Meo, arbitro di calcio della sezione di Pescara, molto seguita anche sui social. E’ un arbitro della sezione di Pescara, nel contempo studia Servizi Giuridici per l’impresa. E’ diventata anche influencer ed è seguitissima anche sui social, sono infatti 63 mila i follower. E’ anche una sportiva, un’appassionata di palestra e la forma fisica lo conferma. E’ giovane e bella ed è stata apprezzata anche per le sue qualità da direttore di gara, si è messa in mostra come un arbitro in grado di imporsi ad alti livelli. Purtroppo è statadi un brutto episodio che non ...

Advertising

Tony38870390 : RT @PriscillaSa_off: Circolano sulla rete ed in molti gruppi whatsapp, alcune immagini ‘intime’ della sportiva Diana Di Meo. È violenza che… - Sport_Fair : Un nuovo caso di revenge porn legato al mondo del calcio: pubblicati video privati dell'arbitro #DianaDiMeo, la con… - ArioAttento : RT @PriscillaSa_off: Circolano sulla rete ed in molti gruppi whatsapp, alcune immagini ‘intime’ della sportiva Diana Di Meo. È violenza che… - BubiBabi2 : RT @PriscillaSa_off: Circolano sulla rete ed in molti gruppi whatsapp, alcune immagini ‘intime’ della sportiva Diana Di Meo. È violenza che… - PriscillaSa_off : Circolano sulla rete ed in molti gruppi whatsapp, alcune immagini ‘intime’ della sportiva Diana Di Meo. È violenza… -