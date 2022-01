Demis | parrucchiere di via Tasso | “La mia formula vincente? Un cliente alla volta”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Bergamo. Il locale è impeccabile e accogliente.Serotti, titolare dell’Hair Boutiquedi via Torquatoa Bergamo, è solo e sta aspettando che arrivi una. Il salone è vuoto non perché poco frequentato, anzi: l’agenda delè sempre piena e per prendere appuntamento è consigliato chiamare anche 15 giorni prima.infatti ha pensato a unainnovativa e in controtendenza per il suo negozio: “Lavoro da solo e mi occupo di una persona per. Ho aperto a maggio 2019, prima del Covid, e dopo alcuni mesi mi sono trovato a fare i conti con la pandemia. Ma il virus non mi ha fermato. La mia proposta piace: ilviene e può rilassarsi mentre io mi dedico esclusivamente a lui. Nella maggior ...