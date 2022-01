Decreto Sostegni ter: bollette, turismo, trasporti. I nuovi aiuti in arrivo (Di venerdì 21 gennaio 2022) È stato approvato durante il Consiglio dei Ministri numero 57 del 21 gennaio 2022 il Decreto Sostegni ter, il nuovo Decreto-legge recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico“. In arrivo quindi ulteriori aiuti per tutte quelle attività rimaste chiuse a seguito dell’emergenza Covid-19, e per tutti gli operatori dei settori più colpiti dalla pandemia. nuovi Sostegni quindi per il turismo, per le discoteche e per la cultura, oltre che nuovi fondi stanziati a favore delle Regioni. Altre novità riguardano le bollette, ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 21 gennaio 2022) È stato approvato durante il Consiglio dei Ministri numero 57 del 21 gennaio 2022 ilter, il nuovo-legge recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico“. Inquindi ulterioriper tutte quelle attività rimaste chiuse a seguito dell’emergenza Covid-19, e per tutti gli operatori dei settori più colpiti dalla pandemia.quindi per il, per le discoteche e per la cultura, oltre chefondi stanziati a favore delle Regioni. Altre novità riguardano le, ...

