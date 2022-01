Decreto milleproroghe | Pittoni Lega | “Per la scuola emendamenti su principali criticità”

(Di venerdì 21 gennaio 2022) "Per la fase emendativa delabbiamo presentato proposte che coprono la quasi totalità delle attualidella. Dovesse infatti arrivare lo stop per inammissibilità su alcune richieste, è comunque importante ricordare l'urgenza di soluzioni in particolare su personale, spazi e prevenzione sanitaria". L'articolo .

Advertising

salernonotizie : Metanizzazione Cilento-Piero De Luca: “Presentato emendamento al Decreto Milleproroghe” - TuttoAmbiente : Decreto Milleproroghe: novità in materia ambientale. È stato pubblicato il D.L. 228/2021 ?? #decreto #milleproroghe… - cilentonotizie : Metanizzazione Cilento, emendamento al Decreto Milleproroghe di Piero De Luca (Pd) - lucianolivieri_ : DECRETO MILLEPROROGHE – LE PROPOSTE EMENDATIVE DI ANC E CONFIMI INDUSTRIA - ANCPresidente : DECRETO MILLEPROROGHE – LE PROPOSTE EMENDATIVE DI ANC E CONFIMI INDUSTRIA -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto milleproroghe

Il personale sanitario richiamato in servizio a causa dell' emergenza Covid - 19 può cumulare il reddito da lavoro e la pensione fino al 31 marzo 2022. Per effetto del, infatti, gli incarichi di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa di medici e sanitari in pensione sono stati prolungati fino al termine dello stato d'..."Prosegue il mio impegno per il personale medico e sanitario del 118: ho presentato due emendamenti al2022 per riconoscere un'indennità di rischio per gli operatori del 118 e per consentire alle Asl e alle aziende ospedaliere di inquadrare nel ruolo sanitario anche i medici ...Politica: “Prosegue il mio impegno per il personale medico e sanitario del 118: ho presentato due emendamenti al Decreto Milleproroghe 2022 ..“Prosegue il mio impegno per il personale medico e sanitario del 118: ho presentato due emendamenti al Decreto Milleproroghe 2022 ...