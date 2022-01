De Maggio | “Ho saputo una cosa su Insigne | ha una sensazione”

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Valter De, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal. In seguito alle parole di Stanislav Lobotka, che afferma di voler lottare per lo scudetto e che fanno da eco alle dichiarazioni di Piotr Zielinski rilasciate a Il Mattino, Deha svelato un particolare relativo a Lorenzo. LorenzoNapoli Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Lorenzoha lache quest’anno si possa fare qualdi speciale, nonostante i punti persi per strada con Spezia ed Empoli”.

