DAZN, Agcom avvia procedimento sanzionatorio: “Prendiamo atto” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Agicom avvia procedimento sanzionato nei confronti di DAZN per qualità del servizio, tutela dei consumatori, indici ascolto Leggi su mediagol (Di venerdì 21 gennaio 2022) Agicomsanzionato nei confronti diper qualità del servizio, tutela dei consumatori, indici ascolto

Advertising

giornalettismo : Il Consiglio dell'Autorità è intervenuto con tre provvedimenti sulla questione della trasmissione da parte di Dazn… - Mediagol : DAZN, Agcom avvia procedimento sanzionatorio: “Prendiamo atto” - GiusiG : RT @Antonellogiac: AGCOM: Tre provvedimenti su DAZN. Innovativa procedura semplificata a tutela degli utenti per reclami e rimborsi. https… - ADUC1 : ADUC - Notizia - ITALIA - Dazn. Agcom avvia procedimento: - FederFVG : #DAZN: grazie all’intervento di AGCom nuove possibilità di #rimborso per gli utenti in caso di #disservizi???? ????… -