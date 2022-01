Dardust, nel nuovo singolo “Parallel 43” un ritorno alle origini tra elettronica e jazz (Di venerdì 21 gennaio 2022) Dopo il successo dell’ultimo disco “S.A.D. STORM AND DRUGS”, Dardust ritorna sui mercati internazionali oggi venerdì 21 gennaio con il nuovo singolo “Parallel 43” che farà parte del prossim progetto dell’artista he verrà pubblicato nel 2022 da Sony Music Masterworks e Artist First. Dardust torna dopo la grande esposizione avuta grazie alla collaborazione con Apple per la presentazione di iPhone 12 all’ evento annuale Keynote, e al singolo “Golden Nights” con Benny Benassi e Sophie and The Giants,successo mondiale ancora nella top 5 della classifica radio e al numero uno delle dance charts italiane a distanza di due mesi dalla sua pubblicazione. In questo nuovo viaggio Dardust si propone come uno dei musicisti più innovativi e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 21 gennaio 2022) Dopo il successo dell’ultimo disco “S.A.D. STORM AND DRUGS”,ritorna sui mercati internazionali oggi venerdì 21 gennaio con il43” che farà parte del prossim progetto dell’artista he verrà pubblicato nel 2022 da Sony Music Masterworks e Artist First.torna dopo la grande esposizione avuta grazie alla collaborazione con Apple per la presentazione di iPhone 12 all’ evento annuale Keynote, e al“Golden Nights” con Benny Benassi e Sophie and The Giants,successo mondiale ancora nella top 5 della classifica radio e al numero uno delle dance charts italiane a distanza di due mesi dalla sua pubblicazione. In questoviaggiosi propone come uno dei musicisti più innovativi e ...

