Daniele De Rossi torna nello staff della Nazionale (Di venerdì 21 gennaio 2022) dopo l’addio di agosto. Lo riporta la Gazzetta dello Sport. La Fig e il ct, scrive la rosea, hanno voluto ricomporre lo stesso staff dell’Europeo in vista dei playoff per la qualificazione a Qatar 2022. In estate De Rossi aveva lasciato la Nazionale perché voleva prepararsi per allenare, ma il Covid ha ritardato la pratica per il patentino ed il corso UEFA Pro necessario per occupare una panchina in Serie A, dunque ha dovuto rimandare la sua idea. Per questo motivo, Mancini e Gravina gli hanno chiesto se avesse voglia di tornare. Lui ja accettato immediatamente. Adesso parteciperà al pRossimo stage azzurro a partire da mercoledì. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 21 gennaio 2022) dopo l’addio di agosto. Lo riporta la Gazzetta dello Sport. La Fig e il ct, scrive la rosea, hanno voluto ricomporre lo stessodell’Europeo in vista dei playoff per la qualificazione a Qatar 2022. In estate Deaveva lasciato laperché voleva prepararsi per allenare, ma il Covid ha ritardato la pratica per il patentino ed il corso UEFA Pro necessario per occupare una panchina in Serie A, dunque ha dovuto rimandare la sua idea. Per questo motivo, Mancini e Gravina gli hanno chiesto se avesse voglia dire. Lui ja accettato immediatamente. Adesso parteciperà al pmo stage azzurro a partire da mercoledì. L'articolo ilNapolista.

Advertising

napolista : Daniele #DeRossi torna nello staff della Nazionale Ne era uscito in estate, perché voleva prepararsi come allenato… - Andrea__Rossi : RT @LaVeritaWeb: In barba a trasparenza e privacy, il ddl firmato dal ministro Daniele Franco proroga il tracciamento tramite le piattaform… - MauroGiansante : RT @CalcioFinanza: Daniele #DeRossi torna nello staff della Nazionale - ilnapolionline : C'è bisogno di 'Italia': Mancini richiama Daniele De Rossi - - PaolaRgnm : RT @CalcioFinanza: Daniele #DeRossi torna nello staff della Nazionale -