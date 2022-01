Dani White | alla scoperta del nuovo brano “Chimera”

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 21 gennaio 2022) “Questa canzone vuole lasciare un segno in chi cerca una distrazione, in chi come me trova in ciò che lo circonda un modo per evadere, per staccare e migliorarsi in continuazione” Dal 14 gennaio 2022 è disponibile in rotazione radiofonica “” , ilsingolo digià disponibile sulle piattaforme di streaming digitale da venerdì 7. “” è unche nasce dal dolore che si vive ogni giorno, come un vuoto che pervade lo stomaco e rende incapace di agire nei momenti in cui serve davvero.ci ha gentilmente concesso un’intervista. “” è il tuosingolo di che cosa si tratta? Il singolo nasce tutto dal dolore che si vive ogni giorno, un vuoto che pervade lo stomaco e ti rende ...