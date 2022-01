Dall' Ue 385 | 5 milioni al fondo di solidarietà contro l' emergenza Covid

(Di venerdì 21 gennaio 2022) BRUXELLES - La Commissione ha completato i pagamenti dell'assistenza deldiUe per far fronte all'sanitaria del coronavirus a 19 Paesi per un importo totale di 385,5 ...

BRUXELLES - La Commissione ha completato i pagamenti dell'assistenza del Fondo di solidarietà Ue per far fronte all'emergenza sanitaria del coronavirus a 19 Paesi per un importo totale di,5 milioni di euro. Ciò si aggiunge ai 132,7 milioni di euro pagati nel 2020 agli Stati membri che hanno richiesto un anticipo. In totale, fanno 529,3 milioni di euro. Dal 2020 all'Italia sono ...I numeri dicono che l'Italia è sul plateau: i nuovi casi sono stabili a quota 180.000'inizio della settimana, il numero di morti è molto alto (anche ieri) ma l'Rt (l'indice di contagio), ...BRUXELLES - La Commissione ha completato i pagamenti dell'assistenza del Fondo di solidarietà Ue per far fronte all'emergenza sanitaria del coronavirus a 19 Paesi per un importo totale di ...Il bollettino coronavirus di Azienda Zero di venerdì 21 gennaio (dato riferito alle 8) mostra i dati aggiornati sulla diffusione dell'epidemia al Sars-Cov-2: si registrano 19.117 nuovi casi di contagi ...