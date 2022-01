(Di venerdì 21 gennaio 2022) L’edizione odierna de Il Mundo Deportivo fa il punto sulle condizioni di Ansu Fati, che ieri sera è uscito perdurante la sfida tra il suoe l’Athletic Bilbao, valida per un posto nei quarti di finale di Copa del Rey. Il classe 2002 blaugrana ha avuto un fastidio muscolare, che lo ha portato ad uscire in lacrime. FOTO: Getty – Ansu FatiCon ogni probabilità, riferisce il quotidiano spagnolo, l’sofferto da Ansu Fati interessa il bicipite femorale della gamba sinistra. Il giovane attaccante, quindi, dovrà stare fermo per circa due mesi, saltando quindi, tra le altre gare, anche le due sfide di Europa League contro il

Advertising

SeaWatchItaly : Dopo aver salvato 446 persone tra Natale e Capodanno, ieri sera la #SeaWatch3 è partita dalla Sicilia. Siamo diret… - Spazio_Napoli : Dalla Spagna: grave infortunio per il Barcellona, salterà il Napoli - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DALLA SPAGNA - Barcellona, Ansu Fati ko, rischia due mesi di stop, salterebbe il Napoli - susydigennaro : RT @napolimagazine: DALLA SPAGNA - Barcellona, Ansu Fati ko, rischia due mesi di stop, salterebbe il Napoli - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DALLA SPAGNA - Barcellona, Ansu Fati ko, rischia due mesi di stop, salterebbe il Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Spagna

Tutto Napoli

L'assistente virtuale è in down in quasi tutta Europa7,45 circa del mattino secondo quanto segnalato dal sito Internet DownDetector. Arrivano segnalazioni di disservizio da Italia,, ...Dal 26 marzo al 29 ottobre 2022 , la compagnia aerea, riconosciutasocietà Cirium come la più ... disponibile su più di 200 rotte, coprendo mercati che includono la, il Regno Unito, la ...La Federazione tabaccai critica la possibilità che le tabaccherie siano escluse dalla lista dei servizi essenziali nei quali si può accedere anche senza il green pass ...Matthijs De Ligt, difensore centrale classe 1999 della Juventus e della nazionale olandese, è molto richiesto in chiave mercato: stando ad indiscrezioni provenienti dalla Spagna, e ...