Dalla foto simbolo a una nuova vita. Mustafa, il bambino siriano senza arti, arriva in Italia (Di venerdì 21 gennaio 2022) Munzir e Mustafa, la foto-simbolo “Hardship of Life” / Credit Mehmet Aslan Come si toglie il sorriso a un bambino? Nessuno o niente pare esserci riuscito con il piccolo Mustafa, 6 anni, siriano, nato senza alcun arto a causa dei bombardamenti e della guerra in Siria. Al contrario, lo sguardo vivace, la risata, la gioia di vivere tipica di un bimbo di 6 anni sono rimasti indelebili su di lui. Come indelebile è la presenza e l’amore del padre Munzir, anche lui rimasto mutilato per le bombe, che nella foto simbolo scattata dal fotografo turco Mehmet Aslan sorregge in aria con presa salda il suo piccolo Mustafa. Adesso quella gioia di vivere sta per atterrare da noi, perché proprio ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 21 gennaio 2022) Munzir e, la“Hardship of Life” / Credit Mehmet Aslan Come si toglie il sorriso a un? Nessuno o niente pare esserci riuscito con il piccolo, 6 anni,, natoalcun arto a causa dei bombardamenti e della guerra in Siria. Al contrario, lo sguardo vivace, la risata, la gioia di vivere tipica di un bimbo di 6 anni sono rimasti indelebili su di lui. Come indelebile è la pree l’amore del padre Munzir, anche lui rimasto mutilato per le bombe, che nellascattata dalgrafo turco Mehmet Aslan sorregge in aria con presa salda il suo piccolo. Adesso quella gioia di vivere sta per atterrare da noi, perché proprio ...

