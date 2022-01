Dal pestaggio ai fidanzatini al volontariato in Chiesa: i bulli della Notte bianca si pentono, processo sospeso (Di venerdì 21 gennaio 2022) ANCONA - Dieci mesi di percorsi rieducativi, tra volontariato in parrocchia e alla Caritas . È questo il tenore della messa alla prova concessa ieri dal giudice minorile Francesca Giaquinto ai tre ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 21 gennaio 2022) ANCONA - Dieci mesi di percorsi rieducativi, train parrocchia e alla Caritas . È questo il tenoremessa alla prova concessa ieri dal giudice minorile Francesca Giaquinto ai tre ...

Ultime Notizie dalla rete : Dal pestaggio Dal pestaggio ai fidanzatini al volontariato in Chiesa: i bulli della Notte bianca si pentono, processo sospeso ANCONA - Dieci mesi di percorsi rieducativi, tra volontariato in parrocchia e alla Caritas . È questo il tenore della messa alla prova concessa ieri dal giudice minorile Francesca Giaquinto ai tre ragazzi accusati di aver aggredito e minacciato alcuni loro coetanei tra agosto e settembre 2019, anche nel corso della Notte Bianca del centro, quando ...

Dal pestaggio ai fidanzatini al volontariato in Chiesa: i bulli della Notte bianca si pentono, processo sospes corriereadriatico.it

