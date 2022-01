Dal decreto Sostegni 1,6 miliardi per il caro bollette (Di venerdì 21 gennaio 2022) Confindustria ha chiesto ieri al governo "un atto di coraggio" per affrontare il caro bollette. Proprio per far fronte a questa richiesta e a quelle di tutte le... Leggi su europa.today (Di venerdì 21 gennaio 2022) Confindustria ha chiesto ieri al governo "un atto di coraggio" per affrontare il. Proprio per far fronte a questa richiesta e a quelle di tutte le...

Advertising

Adnkronos : Il decreto 'acquista efficacia a far data dal 1° febbraio 2022'. Ecco l'elenco dei negozi dove non serve il… - Fabiostefano85 : RT @MariaTe34150745: Come nelle vere #dittature!Oltre al passaporto, previste restrizioni allucinanti ?? - EkaterinaVA8 : RT @MariaTe34150745: Come nelle vere #dittature!Oltre al passaporto, previste restrizioni allucinanti ?? - MariaTe34150745 : Come nelle vere #dittature!Oltre al passaporto, previste restrizioni allucinanti ?? - Yujumuzh : RT @gallina_di: AMP | Draghi firma il decreto: servirà il green pass per ritirare la pensione ?? Dal 1° febbraio non sarà necessario il gree… -