Dagli ipermercati al benzinaio: le attività esenti da Green Pass (Di venerdì 21 gennaio 2022) ipermercati, farmacie, benzinai, Questura. Sono queste alcune delle attività in cui sarà consentito entrare dal 1° febbraio senza Green Pass. Il governo ha ormai ultimato l'analisi del Dpcm che il Premier Draghi firmerà nelle prossime ore e che rappresenterà un giro di vite per i No Vax, che sono ancora molti nonostante le restrizioni in via di definizione. Nella bozza del Dpcm si sottolinea che "nell'attuale contesto emergenziale" le attività escluse dall'obbligo di presentazione del super Green Pass sono "solamente quelle di carattere alimentare e prima necessità, sanitario, veterinario, di giustizia e di sicurezza personale". Le novità Fra le novità del Dpcm c'è la possibilità di entrare in un ipermercato ma con molte limitazioni: si potrà fare la spesa alimentare, ...

