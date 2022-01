Da zona gialla a zona arancione: altre quattro Regioni verso il cambio di colore da lunedì (Di venerdì 21 gennaio 2022) Piemonte, Friuli Venezia - Giulia, Abruzzo e Sicili a vanno verso il cambio di colore con regole e misure anti contagio covid più rigide. A fare da ago della bilancia gli alti tassi di occupazione non ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 21 gennaio 2022) Piemonte, Friuli Venezia - Giulia, Abruzzo e Sicili a vannoildicon regole e misure anti contagio covid più rigide. A fare da ago della bilancia gli alti tassi di occupazione non ...

Advertising

GiovaQuez : Il Piemonte, in 24 ore, aggiunge 970 posti letto in Area Medica e resta in zona gialla. Tutto legittimo, tutto rego… - PPanariello : @NicolaRaiano Sono entrambe misure sbagliate (anche perché la Liguria è zona gialla e non potrebbe mai essere al 10… - AnsaLiguria : Toti: Liguria verso conferma zona gialla. Stabile occupazione posti in area medica e in terapia intensiva #ANSA - fisco24_info : Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo e Sicilia in arancione da lunedì: tutte sotto la media nazionale per vacci… - lavocedigenova : Covid, Toti: 'Liguria verso la conferma della zona gialla' -