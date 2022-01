Da piazza Stamira | il filo spezzato di una famiglia normale

(Di sabato 22 gennaio 2022) In Italia nei primi decenni del Novecento gli ebrei erano cittadini ben inseriti nella società civile. Molti di loro avevano combattuto e finanziato il Risorgimento italiano, monarchici convinti e leali erano stati decorati durante la prima guerra mondiale, alcuni avevano anche aderito al fascismo. Ad Ancona, dove la Comunità ebraica vantava una storia millenaria, laSacerdoti era perfettamente integrata nel contesto cittadino. Abitava in una casa grande, al numero 2 di, davanti la bella piazzetta-giardino con la … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : piazza Stamira

Il Manifesto

Chiuso anche un negozio di telefonia e gadget gestito da stranieri in corso. Il titolare ... tra la fine del viale della Vittoria e l'inizio diCavour, serve l'ausilio della polizia ...Qualche ora più tardi, alle 2,30 di notte, un locale di corsoè stato chiuso e multato (400 ... APPROFONDIMENTI CAMERANO Vandali scatenati, bruciato l'albero di Natale in. Furioso..."Lavorare sull’odonomastica è un lavoro magnifico ma immenso che ha richiesto dei confini - raccontano Alessia Racci Chini e Fabiana Baldinelli, attrici e narratrici del CDC e conduttrici del laborato ...ACQUI TERME – La Città di Acqui Terme celebra il Giorno della Memoria con una serie di iniziative in programma dal 20 gennaio al 3 febbraio che, ...