Cyberbullismo e conflitto intergenerazionale | Ferlito | “Giro film e corti per smuovere coscienze”

Leggi su luce.lanazione

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Quando il regista Giuseppeaccende la sua telecamera lo fa per puntare i riflettori su tematiche sociali odierne: il, la violenza sulle donne, ilin epoca di pandemia, i rischi connessi a Internet che in alcuni casi diventa ‘Infernet’, i problemi di chi è rimasto senza lavoro, quelli dell’ambiente e della gestione dei rifiuti. C’è un copione che accomuna ogni suo ‘ciak’: raccontare dinamiche e difficoltà di esistenze quotidiane, su cui interrogare lo spettatore per spingerlo ad acquistarne consapevolezza. Il cinema direstituisce dunque un ritratto della nostra società, per elaborare un discorso più ampio, universale: come in uno dei suoi ultimi mediometraggi, dove racconta la pena di morte unendo il Texas, luogo dell’esecuzione della condanna, ...