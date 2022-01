Cura del melanoma: il Pascale di Napoli e Ascierto ancora eccellenze, ecco perché (Di venerdì 21 gennaio 2022) La Cura del melanoma con mix di farmaci dell’istituto Pascale di Napoli ha ricevuto la rimborsabilità da parte dell’Agenzia italiana del farmaco. Una vittoria importantissima per il Pascale e per il dottor Ascierto che già dal 2019 somministravano il mix di farmaci, il nivolumab e l’ipilimumab. Una Cura che aumenta la sopravvivenza a sei anni e mezzo nei casi avanzati con metastasi celebrali. Fino ad ora il mix di farmaci come Cura per il melanoma era possibile solo presso l’istituto Pascale di Napoli, questo grazie a una scelta della Regione Campania che aveva deciso sin dal 2019 di garantirne la rimborsabilità per tutti i pazienti colpiti da questa malattia. Una scelta di civiltà, commentano dal ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ladelcon mix di farmaci dell’istitutodiha ricevuto la rimborsabilità da parte dell’Agenzia italiana del farmaco. Una vittoria importantissima per ile per il dottorche già dal 2019 somministravano il mix di farmaci, il nivolumab e l’ipilimumab. Unache aumenta la sopravvivenza a sei anni e mezzo nei casi avanzati con metastasi celebrali. Fino ad ora il mix di farmaci comeper ilera possibile solo presso l’istitutodi, questo grazie a una scelta della Regione Campania che aveva deciso sin dal 2019 di garantirne la rimborsabilità per tutti i pazienti colpiti da questa malattia. Una scelta di civiltà, commentano dal ...

