Ct Algeria | problemi al cuore per Ounas dopo il Covid

...il torneo percardiaci. Quindi non potevamo dire tutto, c'erano regolamenti severi. Abbiamo dovuto fare radiografie del torace e tutto ciò che ne è seguito": lo ha detto il ct dell', ...al cuore per Ounas, il ct dell'Djamel Belmadi parla delle condizioni di salute dell'attaccante del Napoli. Il Napoli in ansia per Adam Ounas , le voci provenienti dall'non ...Tre partite e zero minuti in Coppa d'Africa. Ma dietro le assenze di Adam Ounas nel torneo c'era qualcosa di più di semplici scelte tecniche: «Abbiamo deciso su mia ...Tre partite e zero minuti in Coppa d'Africa. Ma dietro le assenze dell'algerino Adam Ounas, calciatore del Napoli, c'era qualcosa ...