Crisi Ucraina | “Usa pensano all’evacuazione delle famiglie dei diplomatici” Russia chiede il ritiro truppe Nato da Bulgaria e Romania

(Di venerdì 21 gennaio 2022) La prossima settimana si capirà se lamilitare al confine trasarà destinata a rientrare o se si concretizzerà ancora di più il rischio di una nuova invasione, dopo quella del 2014,di Mosca. A partire da lunedì è infatti attesa una comunicazione scritta da Washington nella quale si darà risposta alle richieste avanzate dalla Federazione russa per arrivare a una de-escalation. Richieste arrivate in via ufficiale anche nel corso dell’ultimo incontro di oggi a Ginevra tra il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, e il suo omologo Sergei Lavrov: “Vorrei ripetere ancora una volta alla fine dell’incontro che abbiamo concordato che la settimana prossima gli Stati Uniti presenteranno risposte scritte a tutte le nostre proposte”, ha infatti dichiarato il ministro degli ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La Russia vuole il ritiro delle truppe Nato dalla Romania e dalla Bulgaria, nell'ambito di un trattato per la de-es… - MediasetTgcom24 : Crisi Ucraina, Olanda: 'Kiev ci ha chiesto armi, disposti a fornirle' #Olanda - guerini_lorenzo : Con ministri #Difesa #UE discussi tanti temi, a partire da crisi Russia-Ucraina. Fermezza su sicurezza europea e so… - globalistIT : - anto5stars : RT @fattoquotidiano: Per Mosca “sarà un disastro se deciderà di invadere l’Ucraina” ha detto il presidente Usa, Joe Biden. -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi Ucraina

...la via diplomatica e ad adottare altre misure necessarie per attenuare la situazione ine, ... Da vedere ora come procederà la. Ieri Blinken aveva detto che Mosca ha dinnanzi due sentieri: ......la via diplomatica e ad adottare altre misure necessarie per attenuare la situazione ine, ... Da vedere ora come procederà la. Ieri Blinken aveva detto che Mosca ha dinnanzi due sentieri: ...Milano, 21 gen. (askanews) - Dopo un incontro tra il capo della diplomazia americana, Antony Blinken, e il suo omologo russo, Sergey Lavrov, ...“La Presidenza del Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa, dando voce ai vescovi del Continente europeo, in questo drammatico momento di tensione intorno all’Ucraina, desidera esprimere la sua ...