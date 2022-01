Crisi Ucraina, perché la guerra tra Russia e Usa è vicina (ma evitabile) (Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma, 21 gen – Se volessimo attenerci unicamente alle dichiarazioni infuocate delle due potenze in causa, la Crisi Ucraina ricorderebbe la Crisi dei missili di Cuba. Sessanta anni dopo, lo storico braccio di ferro tra Stati Uniti e Russia prosegue spedito ed è giunto forse a nuovo punto di non ritorno. Tradotto in termini più intelligibili: il conflitto vero e proprio si può evitare realmente se almeno una delle due parti farà un passo indietro. Con la variabile Europa, al momento assente, senz’altro da considerare. Crisi Ucraina, i timori degli Usa Un’occasione al riguardo, sulla carta, si presenterà già oggi a Ginevra. Nella città svizzera è difatti previsto l’incontro tra il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, e il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov. Ennesimo round che ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma, 21 gen – Se volessimo attenerci unicamente alle dichiarazioni infuocate delle due potenze in causa, laricorderebbe ladei missili di Cuba. Sessanta anni dopo, lo storico braccio di ferro tra Stati Uniti eprosegue spedito ed è giunto forse a nuovo punto di non ritorno. Tradotto in termini più intelligibili: il conflitto vero e proprio si può evitare realmente se almeno una delle due parti farà un passo indietro. Con la variabile Europa, al momento assente, senz’altro da considerare., i timori degli Usa Un’occasione al riguardo, sulla carta, si presenterà già oggi a Ginevra. Nella città svizzera è difatti previsto l’incontro tra il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, e il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov. Ennesimo round che ...

