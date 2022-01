Crisi Ucraina, Mosca rilancia: "Via la Nato da Romania e Bulgaria" (Di venerdì 21 gennaio 2022) I negoziati continuano, la tensione cresce, l'impasse regna. L'incontro tra il segretario di Stato Usa Antony Blinken e il suo omologo russo Serghei Lavrov a Ginevra ('franco e sostanziale') c'è stato ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 21 gennaio 2022) I negoziati continuano, la tensione cresce, l'impasse regna. L'incontro tra il segretario di Stato Usa Antony Blinken e il suo omologo russo Serghei Lavrov a Ginevra ('franco e sostanziale') c'è stato ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La Russia vuole il ritiro delle truppe Nato dalla Romania e dalla Bulgaria, nell'ambito di un trattato per la de-es… - ispionline : È durato circa un’ora e mezza il vertice a Ginevra tra il ministro degli Esteri russo #Lavrov e il Segretario di st… - fattoquotidiano : Per Mosca “sarà un disastro se deciderà di invadere l’Ucraina” ha detto il presidente Usa, Joe Biden. - riveritz92 : RT @MediasetTgcom24: Crisi Ucraina, Mosca rilancia: 'Via la Nato da Romania e Bulgaria' #Ucraina #Russia #Nato - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Crisi Ucraina, Mosca rilancia: 'Via la Nato da Romania e Bulgaria' #Ucraina #Russia #Nato -