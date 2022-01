Covid | ultime news Calano i ricoveri ordinari -174 | in aumento terapie intensive +9

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 22 gennaio 2022) Nell'ultimo bollettino si registrano 179.106 nuovi casi e 373 decessi. Il tasso di positività è al 16%. Firmato il Dpcm sui servizi accessibili senza Green Pass: non servirà per entrare in supermercati e alimentari, farmacie, ottici, per l'acquisto di carburanti e di prodotti per animali. Necessario invece per il ritiro della pensione e l'accesso ai tabaccai. Nel monitoraggio dell'Iss, incidenza stabile in Italia e Rt in calo a 1.31. Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia passano in zona arancione