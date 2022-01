Covid, troppi nelle celle di Poggioreale: sos parenti detenuti (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sit-in dei parenti dei detenuti del carcere di Poggioreale a Napoli dove, è l’allarme che lanciano, il sovraffollamento delle celle favorisce i casi di contagio da Covid. Ad affiancare la protesta il garante dei detenuti della Campania, Samuele Ciambriello, e quello di Napoli, Pietro Ioia. Con loro anche Rita Bernardini, esponente del Partito Radicale. Esposto anche uno striscione contro le violenze avvenute nel carcere di Santa Maria Capua Vetere e per chiedere il diritto alla salute per tutti i detenuti. ‘‘I detenuti contagiati oggi a Poggioreale sono 153 – rende noto Ciambriello – ai quali bisogna aggiungere 46 agenti di polizia penitenziaria. Per due detenuti è stato necessario ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sit-in deideidel carcere dia Napoli dove, è l’allarme che lanciano, il sovraffollamento dellefavorisce i casi di contagio da. Ad affiancare la protesta il garante deidella Campania, Samuele Ciambriello, e quello di Napoli, Pietro Ioia. Con loro anche Rita Bernardini, esponente del Partito Radicale. Esposto anche uno striscione contro le violenze avvenute nel carcere di Santa Maria Capua Vetere e per chiedere il diritto alla salute per tutti i. ‘‘Icontagiati oggi asono 153 – rende noto Ciambriello – ai quali bisogna aggiungere 46 agenti di polizia penitenziaria. Per dueè stato necessario ...

fanpage : Troppe dosi booster di vaccino anti covid somministrate a intervalli di tempo breve potrebbero ridurre gli anticorp… - anteprima24 : ** #Covid, troppi nelle celle di #Poggioreale: sos parenti #Detenuti ** - infoitinterno : Covid in Sardegna, troppi positivi e nuove regole: 'Restate in casa e contattate il medico o il pediatra' - lucamacina : RT @rtl1025: ?? A 24 ore dal debutto, saltano i concerti di @Adele a #LasVegas: nello staff troppi con il #Covid, show non pronto ??? di Mar… - 1fabiocarlon : @Ariachetira Troppi morti chiedi a Crisanti ?? Bisogna vedere se è vero come dice Bassetti , se contano i deceduti… -