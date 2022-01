Covid Svizzera oggi, 37.992 contagi e 22 morti (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – Covid in Svizzera, 37.992 nuovi contagi e 22 decessi nelle ultime 24 ore. Lo rende noto l’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp), aggiungendo che i ricoveri sono stati 138. Una settimana fa, i casi erano 32.150, i decessi 20 e i ricoveri 151. Nel corso delle ultime 24 ore sono stati trasmessi i risultati di 111.906 test, con un tasso di positività del 34%, contro il 29,6% della scorsa settimana. Il tasso di riproduzione, che ha un ritardo di una decina di giorni sugli altri dati, si attesta a 1,11. La variante Omicron rappresenta il 88,5% dei casi. Negli ultimi quattordici giorni, il numero totale di infezioni è 377.021, ovvero 4.328,92 ogni 100.000 abitanti. Dall’inizio della pandemia, 1.879.214 casi di Covid-19 sono stati confermati in Svizzera e nel Liechtenstein. In totale ... Leggi su italiasera (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) –in, 37.992 nuovie 22 decessi nelle ultime 24 ore. Lo rende noto l’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp), aggiungendo che i ricoveri sono stati 138. Una settimana fa, i casi erano 32.150, i decessi 20 e i ricoveri 151. Nel corso delle ultime 24 ore sono stati trasmessi i risultati di 111.906 test, con un tasso di positività del 34%, contro il 29,6% della scorsa settimana. Il tasso di riproduzione, che ha un ritardo di una decina di giorni sugli altri dati, si attesta a 1,11. La variante Omicron rappresenta il 88,5% dei casi. Negli ultimi quattordici giorni, il numero totale di infezioni è 377.021, ovvero 4.328,92 ogni 100.000 abitanti. Dall’inizio della pandemia, 1.879.214 casi di-19 sono stati confermati ine nel Liechtenstein. In totale ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: Covid in #Svizzera, 37.992 nuovi casi in un giorno. #notizie - Adnkronos : Covid in #Svizzera, 37.992 nuovi casi in un giorno. #notizie - fisco24_info : Covid Svizzera oggi, 37.992 contagi e 22 morti in 24 ore: (Adnkronos) - I numeri del bollettino di oggi… - sulsitodisimone : Covid Svizzera oggi, 37.992 contagi e 22 morti - italiaserait : Covid Svizzera oggi, 37.992 contagi e 22 morti -