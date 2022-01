Covid, sono 7 milioni gli italiani senza la prima dose di vaccino (Di venerdì 21 gennaio 2022) Dal report settimanale diffuso dalla struttura del commissario straordinario Francesco Figliuolo, emerge che gli italiani al di sopra dei 5 anni ancora senza la prima dose del vaccino anti - Covid ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 21 gennaio 2022) Dal report settimanale diffuso dalla struttura del commissario straordinario Francesco Figliuolo, emerge che glial di sopra dei 5 anni ancoraladelanti -...

Ultime Notizie dalla rete : Covid sono Covid, Ministri Salute UE: "pronti per quarta dose" "Quel che non dobbiamo dimenticare, agendo con urgenza, è che ci sono milioni di europei non vaccinati . Su questo dobbiamo concentrare le energie adesso", ha detto Kyriakides, sottolineando "...

Covid, il nodo dei 'positivi fantasma'. La Regione Liguria chiede un intervento a Speranza ... in queste settimane, presentando sintomatologia sospetta, si sono rivolte al proprio medico, dopo aver eseguito un test in autosomministrazione risultato positivo al Covid, senza che il sistema ...

Coronavirus oggi. Fadoi, difficile isolare asintomatici per 86% ospedali Il Sole 24 ORE Covid, nuovo decreto ‘Sostegni’ e aiuti per le bollette Arriva dal Consiglio dei Ministri il via libera al decreto legge per i nuovi sostegni alle attività in crisi per il Covid e per intervenire sui prezzi delle bollette. I nuovi sostengo dovrebbero esser ...

Aumentano ricoveri e rianimazioni. 2375 positivi. Si rimane in giallo Aumentano nell'ultimo bollettino covid in Trentino sia i ricoverati che le persone in rianimazione. Sono 157 le persone ospedalizzate nelle ultime 24ore, di cui 23 (più 3 rispetto a ieri) in rianimazi ...

