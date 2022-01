Covid Roma, incinta non vaccinata muore a 28 anni: neonato salvo (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – Una 28enne incinta, non vaccinata contro Covid-19, è morta al Policlinico Umberto I di Roma. Il neonato è stato salvato. “Durante le fasi della degenza si è tentato di tutto per salvare la vita della giovane, compresa la terapia intensiva in Ecmo (tecnica di circolazione extra-corporea) – sottolinea in una nota l’Unità di crisi Covid della Regione Lazio – E’ stato possibile far partorire il neonato prematuro, che ora è estubato e stabile. Ricordiamo l’assoluta importanza di vaccinarsi anche in gravidanza. Formuliamo ai famigliari della giovane donna le più sentite condoglianze”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – Una 28enne, noncontro-19, è morta al Policlinico Umberto I di. Ilè stato salvato. “Durante le fasi della degenza si è tentato di tutto per salvare la vita della giovane, compresa la terapia intensiva in Ecmo (tecnica di circolazione extra-corporea) – sottolinea in una nota l’Unità di crisidella Regione Lazio – E’ stato possibile far partorire ilprematuro, che ora è estubato e stabile. Ricordiamo l’assoluta importanza di vaccinarsi anche in gravidanza. Formuliamo ai famigliari della giovane donna le più sentite condoglianze”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Agenzia_Ansa : Una ventottenne positiva al Covid e non vaccinata è morta al Policlinico Umberto I di Roma. Quando si è capito che… - MediasetTgcom24 : Covid, 28enne positiva non vaccinata partorisce e muore | Salvo il piccolo #covid #roma #regionelazio… - GiovaQuez : A Roma hanno invitato anche Diana Iovanovici ?o?oaca, la senatrice romena che ha sequestrato @ZiaLulli1 'In questa… - Roma_H_24 : Covid, 28enne incinta e non vaccinata muore all'Umberto I: salvo il bimbo - - StefaniaFalone : Bollettino Covid Lazio di oggi 21 gennaio: 15.314 nuovi casi (7.916 a Roma) e 26 decessi (+11). Il 2 febbraio open… -