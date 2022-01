Covid: più ricoveri e quarantene in Alto Adige (Di venerdì 21 gennaio 2022) In Alto Adige continua a crescere il numero dei ricoveri e delle persone in quarantena. I nuovi casi sono 2.889 (348 tramite 1802 pcr e 2541 tramite 14.450 test antigenici). Nelle ultime 24 ore si è ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 21 gennaio 2022) Incontinua a crescere il numero deie delle persone in quarantena. I nuovi casi sono 2.889 (348 tramite 1802 pcr e 2541 tramite 14.450 test antigenici). Nelle ultime 24 ore si è ...

Advertising

Corriere : Bill Gates, la nuova profezia: «Perché la prossima pandemia sarà più letale del Covid» - Avvenire_Nei : «Quella foto a 'Enea' l'ho fatta io. Le fake fanno più danni del Covid» - Corriere : ?? Arrivano gli indennizzi per le conseguenze più gravi del vaccino, che potrebbero aprire la strada a un obbligo va… - Mari67805383 : RT @OfficinaTorino: In sostanza è un contagio da #vaccini Più dosi fanno più sono positivi. Ma funziona ?? #vaccino #COVID19 #Covid_19 - _xfraffyyyy : La sessione d'esami è un po' come avere il covid solo senza sintomi e con qualche piantino in più -

Ultime Notizie dalla rete : Covid più Covid: Sebastiani, la discesa frena in Gran Bretagna e Grecia Superato il picco, la curva dell'epidemia di Covid - 19 frena la discesa nel Regno Unito e in Grecia, e in Francia, sembra al picco, ma poi s'... La situazione è più preoccupante per la Francia , dove la ...

Covid, il virus rallenta: Rt scende a 1,31 ma quattro Regioni rischiano la zona arancione La maggiore occupazione dei posti letto per pazienti Covid nelle terapie intensive si registra ... La misura restrittiva più importante riguarda gli spostamenti dal proprio Comune di residenza : salvo ...

Bill Gates, la profezia: dopo Covid altra pandemia più letale Corriere della Sera Superato il picco, la curva dell'epidemia di- 19 frena la discesa nel Regno Unito e in Grecia, e in Francia, sembra al picco, ma poi s'... La situazione èpreoccupante per la Francia , dove la ...La maggiore occupazione dei posti letto per pazientinelle terapie intensive si registra ... La misura restrittivaimportante riguarda gli spostamenti dal proprio Comune di residenza : salvo ...