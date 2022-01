Covid, oltre tre milioni di contagi al giorno nel mondo. L'Europa tentata dal 'modello Sanchez' (Di venerdì 21 gennaio 2022) Secondo un conteggio dell'agenzia Afp, che si basa sui bollettini ufficiali dei singoli Paesi, sarebbero oltre tre milioni i contagi giornalieri di Covid - 19 registrati in tutto il mondo tra il 13 e ... Leggi su globalist (Di venerdì 21 gennaio 2022) Secondo un conteggio dell'agenzia Afp, che si basa sui bollettini ufficiali dei singoli Paesi, sarebberotregiornalieri di- 19 registrati in tutto iltra il 13 e ...

Advertising

mariaederaM5S : #Covid, serve equità vaccinale. In Africa oltre l'85% della popolazione non ha ancora ricevuto la prima dose. Oggi… - Agenzia_Ansa : Fmi: oltre 12.500 miliardi di perdite per il Pil mondiale causate dal Covid. In alcuni stati Usa la Guardia naziona… - GiovaQuez : Dalle prossime settimane, oltre a 'rivedere' il numero di posti letto Covid, le Regioni potranno ritoccare anche i… - alessand_mella : Sono malato cronico degenerativo, immunodepresso e vi dirò: diffidate di chi in nome nostro si arroga il diritto di… - GfveGianfra : @Quirinale @Palazzo_Chigi @MinisteroSalute @ISSalute_it @Aifa_ufficiale state ricattando gli italiani per subire un… -