Covid oggi Veneto, 19.117 contagi e 24 morti: bollettino 21 gennaio (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 19.117 i nuovi contagi da coronavirus in Veneto nelle ultime 24 ore. Lo riporta il bollettino quotidiano della Regione. I morti sono 26 arrivando così a un totale di 12.888 da inizio della pandemia. Sono 1.765 i ricoverati (-31) in area medica e 203 quelli in terapia intensiva (+1). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 19.117 i nuovida coronavirus innelle ultime 24 ore. Lo riporta ilquotidiano della Regione. Isono 26 arrivando così a un totale di 12.888 da inizio della pandemia. Sono 1.765 i ricoverati (-31) in area medica e 203 quelli in terapia intensiva (+1). L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

raffaellapaita : Oggi durante l’audizione del ministro Giovannini sullo stato dei #trasporti nel quadro dell’emergenza Covid, abbiam… - mariaederaM5S : #Covid, serve equità vaccinale. In Africa oltre l'85% della popolazione non ha ancora ricevuto la prima dose. Oggi… - fanpage : Quando Genny Billotto è morta a causa di un problema cardiaco congenito era l’ottobre del 2020 e i vaccini contro i… - TgrRaiCalabria : Oggi apre il reparto Covid nell'ospedale di Cariati. 10 posti letto, a cui se ne aggiungeranno altri. Primo passo p… - giadamessetti : Oggi a #Forrest di @radio1rai con @bravimabasta e @mariannaaprile la storia di Yue per raccontare di come la nuova… -