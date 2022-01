Covid oggi Toscana, 13.049 contagi: bollettino 21 gennaio (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 13.049 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 21 gennaio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani su Telegram. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 13.049 su 72.849 test di cui 21.874 tamponi molecolari e 50.975 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 17,91% (75,6% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati in Toscana ad oggi sono 7.885.450. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 13.049 ida coronavirus in, 212022, secondo numeri e datideldella regione anticipati dal governatore Eugenio Giani su Telegram. “I nuovi casi registrati insono 13.049 su 72.849 test di cui 21.874 tamponi molecolari e 50.975 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 17,91% (75,6% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati inadsono 7.885.450. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

raffaellapaita : Oggi durante l’audizione del ministro Giovannini sullo stato dei #trasporti nel quadro dell’emergenza Covid, abbiam… - mariaederaM5S : #Covid, serve equità vaccinale. In Africa oltre l'85% della popolazione non ha ancora ricevuto la prima dose. Oggi… - fanpage : Quando Genny Billotto è morta a causa di un problema cardiaco congenito era l’ottobre del 2020 e i vaccini contro i… - zazoomblog : Indennizzi per i danni da vaccino Covid nella bozza del decreto ristori. Oggi il via libera? - #Indennizzi #danni… - zazoomblog : Indennizzi per i danni da vaccino Covid nella bozza del decreto ristori. Oggi il via libera? - #Indennizzi #danni… -