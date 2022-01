Covid oggi Sicilia, 7.418 contagi e 26 morti: bollettino 21 gennaio (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 7.418 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 21 gennaio 2022 in Sicilia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 26 morti. Nelle ultime 24 ore sono guarite 1.970 persone. La Sicilia torna in zona arancione. In Sicilia, in totale, sono 202.439 i positivi – 5.422 in più rispetto a ieri – e di questi 1.417 sono ricoverati con sintomi, 170 in terapia intensiva (14 nuovi ingressi) e 200.852 sono in isolamento domiciliare. La provincia con più casi è Palermo (1.971), seguita da Catania (1.432). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 7.418 i nuovida Coronavirus, 212022 in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri ci sono stati 26. Nelle ultime 24 ore sono guarite 1.970 persone. Latorna in zona arancione. In, in totale, sono 202.439 i positivi – 5.422 in più rispetto a ieri – e di questi 1.417 sono ricoverati con sintomi, 170 in terapia intensiva (14 nuovi ingressi) e 200.852 sono in isolamento domiciliare. La provincia con più casi è Palermo (1.971), seguita da Catania (1.432). L'articolo proviene da Italia Sera.

