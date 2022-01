Covid oggi Russia, 49.513 contagi: bollettino record (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – La Russia ha registrato un nuovo record di contagi di coronavirus, 49.513, secondo i numeri del bollettino di oggi, 21 gennaio 2022. Lo riferiscono le autorità sanitarie incaricate di monitorare l’andamento della pandemia nel Paese. Ieri erano stati 38.850 i casi confermati, il giorno precedente circa 32mila. Il precedente record era stato raggiunto a novembre, poco più di 40mila. Nell’ultima giornata sono stati anche diagnosticate 692 morti per complicanze riconducibili al coronavirus. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – Laha registrato un nuovodidi coronavirus, 49.513, secondo i numeri deldi, 21 gennaio 2022. Lo riferiscono le autorità sanitarie incaricate di monitorare l’andamento della pandemia nel Paese. Ieri erano stati 38.850 i casi confermati, il giorno precedente circa 32mila. Il precedenteera stato raggiunto a novembre, poco più di 40mila. Nell’ultima giornata sono stati anche diagnosticate 692 morti per complicanze riconducibili al coronavirus. L'articolo proviene da Italia Sera.

